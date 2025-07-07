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Dünya

Ermenistan'da hükümet ile kilise arasında gerilim! Paşinyan, Katolikos'u darbe ile suçladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin ruhani lideri Katolikos II. Garegin'in, darbe planları yapan kişilere destek verdiğini öne sürdü.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
Ermenistan'da hükümet ile kilise arasında gerilim! Paşinyan, Katolikos'u darbe ile suçladı
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Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "iktidarı ele geçirme" ve "anayasal düzeni şiddet yoluyla yıkma" planları yaptığı iddiasıyla tutuklanan din adamları Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan ile Tavuş Başpiskoposu Bagrat Galstanyan'ı savunan II. Garegin'i eleştirdi.

Başbakan Paşinyan, "Eğer Ktrij Nersisyan (II. Garegin), Galstanyan ve Ajapahyan'ın tutuklanmasını hukuksuz buluyorsa, demek ki onların darbe yapma, insanları duvar diplerinde kurşuna dizme ve ülkede kaos yaratma planlarını ve ideolojilerini paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Eçmiadzin'deki merkezinde kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinin engellenemeyeceğini vurgulayan Paşinyan, II. Garegin ve çevresindeki bazı kişilerin "ahlaki yozlaşma" içinde olduğunu savundu.

ERMENİSTAN'DA HÜKÜMET İLE KİLİSE ARASINDAKİ GERİLİM

Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim yaşanıyor.

Kilise, Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken, Paşinyan ise kiliseyi "devlet işlerine karışmak" ve "iktidarı ele geçirmeye çalışmakla" itham ediyor.

Paşinyan, ayrıca II. Garegin'in bekarlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, dolayısıyla dini lider olamayacağını savunuyor.

Başbakan Paşinyan, "kriminal oligarşik ruhban sınıfının iktidarı gasp planı yaptığını" açıklamış, bu kapsamda Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

15 KİŞİ MAHKEMECE TUTUKLANMIŞTI

Hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi mahkemece tutuklanmıştı.

Güvenlik güçlerinin Ermeni Apostolik Kilisesinin Eçmiadzin'deki merkezine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan'ın da tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ermeni kilisesinin çağrısıyla 4 Mayıs 2024'te Azerbaycan'a iade edilen Gazah ilinin 4 köyü nedeniyle Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkent Erivan'a yürüyüş düzenlenmiş, ülke genelinde protesto gösterileri yapılmıştı.

Paşinyan, istifasını isteyen kiliseye yönetim değişikliğinin ancak seçimle mümkün olabileceği yanıtını vermişti.

  • Nikol Paşinyan
  • Garegin
  • darbe planı

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