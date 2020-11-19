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Dünya

Ermenistan'da Paşinyan protestoları sürüyor! İstifasını istiyorlar

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular eylemlerine devam ediyor. Protestocular Erivan'daki bazı yolları kapattı.

AA19 Kasım 2020 Perşembe 14:15 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 14:15
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Başkent Erivan'da protestocular, Paşinyan'ın Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan protesto gösterilerine bugün de devam etti.

Şehir merkezindeki bazı caddeleri trafiğe kapatan protestocular, Paşinyan'ı istifaya çağırarak, aleyhinde sloganlar attı.

Ermenistan medyasına yansıyan görüntülerde, bazı polislerin araçlarını protestocuların üzerine sürerek caddeleri tekrar trafiğe açmaya çalıştıkları görüldü.

Polisin müdahalesi ile dağılan protestoculardan bazıları ise gözaltına alındı.

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