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Dünya

Ermenistan'da referandum için tarih belli oldu

Ermenistan Adalet Bakanı Grigor Minasyan, Ermenistan anayasasında yapılacak değişikliklerin halkın onayına sunulacağını ve bu amaçla 2027'de referandum yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 16:06 - Güncelleme:
Ermenistan'da referandum için tarih belli oldu
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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Bakan Minasyan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda anayasa reformları için oluşturulan kurulun başkanlığını da yapan Minasyan, kurulda üzerinde anlaşıldığı şekliyle anayasa referandumunun 2027'de yapılmasının planlandığını belirterek, "Bu, alelacele değil, söz konusu karmaşık belge üzerinde tüm uzmanlarla birlikte, ayrıntılı biçimde kamuya açık tartışmalarla çalışacağımız anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

- ERMENİSTAN'DAKİ MEVCUT ANAYASA AZERBAYCAN'LA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN ÖNEMLİ KONULARINDAN

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasına yönelik önemli konulardan biri de Ermenistan anayasasındaki Azerbaycan'a yönelik toprak iddiaları.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada, Ermenistan'la yürüttükleri barış anlaşması metni hususunda önemli ilerlemeler olduğunu belirtmiş ve "Açık konuların sayısı önemli ölçüde azaldı. Fakat maalesef Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a yönelik toprak iddiaları varlığını sürdürüyor. Bu durum, bizim açımızdan sürecin tamamlanmasının önündeki en ciddi engel olarak görülüyor." şeklinde konuşmuştu.

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