DHA 17 Kasım 2020 Salı 12:03 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 12:07

Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan'da siyasi kriz derinleşiyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, erken parlamento seçimlerinin kaçınılmaz olduğunu, seçim öncesinde ülkenin idaresinin ulusal mutabakat hükümetine devredilmesi gerektiğini kaydetti.

"ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ"

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan, “Oluşan durumu ve bundan düzgün şekilde çıkılması gerektiğini dikkate alır, halkın taleplerine kulak verirsek şu aşikârdır: Ülkeyi sarsılmadan korumak için Ulusal Meclis’te erken seçimlerin gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı. Sarkisyan, hükümet ve iktidardaki siyasi gücün kendi potansiyelini objektif şekilde değerlendirmesi ve kısa süre içerisinde bir yol haritası geliştirmesinin tek sorumlu yaklaşım olacağını belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da istifa etmişti. Ermenistan medyası, Mnatsakanyan'ın Rusya'daki ateşkes görüşmelerinde etkili olmadığı ve Paşinyan'ın istifa baskıları karşısında zamana oynadığı yorumunda bulunmuştu.