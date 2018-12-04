Ermenistan’da Su-25 tipi jet uçağı düştü: 2 pilot öldü
Ermenistan’da Su-25 tipi jet uçağı düştü. Kazada 2 pilotun öldüğü belirlendi.
- İHA
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Su-25 tipi jet uçağının mahalli saatle sabah 10.20’de Gyumri havalimanından eğitim uçuşu için havalandıktan 15 dakika sonra radardan kaybolduğunu söyledi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Artsrun Hovhannisyan, yaptığı açıklamada "Uçak Maralik kasabasın yakınındaki dağlara çarptı" dedi.
Hovhannisyan daha sonra Facebook hesabından uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini, uçağı pilotları Yarbay Armen Babayan ile Binbaşı Movses Manukyan’ın hayatını kaybettiğini belirtti.
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