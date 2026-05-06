Ermenistan'ın başkenti Erivan'da "Fırtınaların İçinden Geçmek" temasıyla düzenlenen "Erivan Diyalog 2026" Forumu'na katılan Khandanyan, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Khandanyan, Ermenistan ve Türkiye arasında birkaç yıl önce başlayan normalleşme sürecinin iyi ilerlediğini, bu konuda önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 4 Mayıs'taki Ermenistan ziyareti ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Haziran 2025'teki Türkiye ziyaretine işaret eden Khandanyan, taraflar arasında siyasi diyaloğun ve angajmanların olumlu şekilde sürdüğünü aktardı.

Khandanyan, iki ülke arasında tarihi İpek Yolu'nda bulunan Ani Köprüsü'nün onarımına ilişkin bir protokolün imzalanması ve Erivan ile İstanbul arasında direkt uçuşların başlaması gibi gelişmelerin de bu süreçte atılan önemli adımlar arasında olduğunu söyledi.

Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tam olarak normalleşmesine ilişkin Khandanyan, "Ermenistan hükümeti ve halkı, tam normalleşmeye hazırdır. Biz de Türk hükümetinden, Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurmasını ve Ermenistan sınırını açmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Khandanyan, geçmişte üçüncü ülke vatandaşları ile diplomatik pasaport sahipleri için sınırın açılmasına yönelik anlaşmanın gündeme geldiğini ancak bu uygulamanın henüz hayata geçirilmediğini aktardı.

Buna rağmen iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun iyi ilerlediğine işaret eden Khandanyan, "Ermenistan ve Türkiye arasındaki çok iyi ilerleyen siyasi angajman ve diyalog nedeniyle her iki tarafın da tam normalleşmeye hazır olduğunu düşünüyorum, yani sınırın tüm vatandaşlar ve herkes için açılmasına." değerlendirmesinde bulundu.

Khandanyan, mevcut hükümetin dış politika yaklaşımının Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinden sonra da devam etmesini beklediğini ifade ederek, "İstikrar, barış ve bölgesel işbirliği bizim aradığımız şeyler. Ve 'biz' derken, Ermenistan halkını da kastediyorum. Bence, seçimlerden sonra da Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda büyük bir değişiklik olmayacak." dedi.

ERMENİSTAN VE AB İLİŞKİLERİ

Khandanyan, Ermenistan'ın son yıllarda sürdürdüğü dış politikaya da değinerek, "Avrupa Birliği (AB) ile çok güçlü ve gitgide daha da derinleşen ilişkilerimiz var. AB ile daha etkileşim içinde olmaya çalışıyoruz. Siyasi açıdan iyi ilişkilere sahip olmak bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin çeşitli reform ve bazı güvenlik başlıklarında Ermenistan'a önemli destek sağladığını belirten Khandanyan, Ermenistan ile AB arasında ekonomik işbirliği açısından da büyük bir potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Khandanyan, Ermenistan halkının, AB ile yakınlaşmayı takdir ettiği kanısında olduğunu dile getirerek, bunun aynı zamanda kamuoyunun da bir tür talebi olduğunu sözlerine ekledi.