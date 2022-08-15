Ermenistan'daki faciada ölü sayısı 7'ye yükseldi

Ermenistan'da dün havai fişek deposunda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Başkent Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamanın ardından bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ermenistan Acil Servis Bakanlığından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtilerek, 22 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Bakanlık, Başbakan Nikol Paşinyan'ın yetkililerle birlikte olay yerini ziyaret ettiğini açıkladı.

PATLAMADA TERÖR SALDIRISI İHTİMALİ DIŞLANDI

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, Acil Durumlar Bakanı Armen Pambukhchyan, "Patlama anının görüntülerine bakıldığında, terör eyleminden söz edilemeyeceği açıkça görülüyor. Çünkü önce yangın var, duman yükseliyor ve ardından bir patlama oluyor" dedi.