İSTANBUL 25°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2022 Pazartesi / 18 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9584
  • EURO
    18,2549
  • ALTIN
    1026.33
  • BIST100
    2857.18
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan'daki faciada ölü sayısı 7'ye yükseldi
Dünya

Ermenistan'daki faciada ölü sayısı 7'ye yükseldi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamada can kaybı 7'ye yükselirken, 22 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

IHA15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Ermenistan'da dün havai fişek deposunda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Başkent Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamanın ardından bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ermenistan Acil Servis Bakanlığından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtilerek, 22 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Bakanlık, Başbakan Nikol Paşinyan'ın yetkililerle birlikte olay yerini ziyaret ettiğini açıkladı.

PATLAMADA TERÖR SALDIRISI İHTİMALİ DIŞLANDI

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, Acil Durumlar Bakanı Armen Pambukhchyan, "Patlama anının görüntülerine bakıldığında, terör eyleminden söz edilemeyeceği açıkça görülüyor. Çünkü önce yangın var, duman yükseliyor ve ardından bir patlama oluyor" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.