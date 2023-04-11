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Dünya

Ermenistan'dan alçak saldırı! 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin akşam saatlerinde Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.

IHA11 Nisan 2023 Salı 20:33 - Güncelleme:
Ermenistan'dan alçak saldırı! 3 Azerbaycan askeri şehit oldu
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Ermenistan askerlerinin akşam saatlerinde Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş ile ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucunda 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu duyuruldu.

Azerbaycan ordusunda görevli Vidadi Zalov, Elşad Hasanov ve Sabuhi Tağıyev isimli 3 askerinin Ermeni tarafının provokasyonuna engellerken şehit olduğu aktarılan açıklamada, şehit askerlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Bakanlık, bölgede durumun sakin olduğunu ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğunu aktarılarak, Azerbaycan birliklerince alınan misilleme tedbirleri sırasında Ermenistan'ın önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.

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