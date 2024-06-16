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Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine yönelik gerilimi tırmandıracak girişim

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

IHA16 Haziran 2024 Pazar 11:51 - Güncelleme:
Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine yönelik gerilimi tırmandıracak girişim
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Ermenistan, ateşkes ihlallerini sürdürmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 00.50 sıralarında Ermenistan birlikleri Yeğegnadzor ilinin Bardzuni yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilinin Şada yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtı.

Bakanlık, açıklamasında Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığını aktardı. Bölgedeki provokatif eylemlerine devam eden Ermenistan'ın, son 3 gün içerisinde Azerbaycan mevzilerine 4 kez ateş açtığı Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

  • Ermenistan saldırı
  • Nahçıvan mevzileri
  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı

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