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Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine yönelik provokatif uçuş

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'a ait Laçın ili yönündeki mevziler üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

IHA29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:21 - Güncelleme:
Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine yönelik provokatif uçuş
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Ermenistan Azerbaycan'a yönelik provokatif eylemlerini sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 17.40 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusuna ait Laçın ili yönündeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığı bildirildi. Açıklamada, keşif uçuşu yapmaya çalışan İHA'nın Azerbaycan askerleri tarafından yapılan teknik müdahaleler sonucu bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

ERMENİSTAN GERİLİMİ TIRMANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam yerleşkesindeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalışan Ermenistan'a ait İHA'nın bölgeden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu.

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