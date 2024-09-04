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Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine yönelik yeni provokasyon

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

IHA4 Eylül 2024 Çarşamba 20:42 - Güncelleme:
Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine yönelik yeni provokasyon
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Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.35 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad ilindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Açıklamada, olayda yaralanan askerin olmadığı ve Ermenistan'a misilleme ateşi açıldığı duyuruldu.

ERMENİSTAN ASKERLERİNDEN ATEŞKES İHLALLERİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz ay Ermenistan tarafından 6 kez ateşkes ihlali yapıldığını kaydetti.

  • Ermenistan ordusu
  • Nahçıvan saldırı
  • Sınır ateşi

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