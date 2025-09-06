İSTANBUL 28°C / 20°C
Ermenistan'dan Azerbaycan'a ''Paşinyan'' talebi! Tarihte bir ilk: İzin verildi

Karabağ Savaşı nedeniyle yaklaşık 40 yıldır Azerbaycan hava sahasını kullanamayan Ermenistan, barış anlaşmasının imzalanmasının ardından tarihte ilk kez Azerbaycan hava sahasından geçti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uçağının, Azerbaycan hava sahasını kullanarak yurtdışına çıktığını bildirdi.

6 Eylül 2025 Cumartesi 11:20
Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan Başbakan Paşinya'ın uçağı için hava sahası geçişi talebinde bulunduklarını ve bu talebe olumlu yanıt aldıklarını bildirdi.

Bağdasaryan, Paşinyan'ın 30 Ağustos'ta başladığı yurt dışı ziyaretine Azerbaycan hava sahasını kullanarak çıktığını ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkeye döndüğünü kaydetti.

Bu gelişmeyi bölgede ulaşım hatlarının açılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşmasına yönelik pratik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Bağdasaryan, Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının da uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını hatırlattı.

TARİHTE BİR İLK

Azerbaycan uçaklarının uzun süredir ana kara ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki uçuşlarını Ermenistan hava sahası üzerinden gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak Ermenistan bu uygulamaya bugüne kadar karşılık vermedi. Paşinyan'ın uçağının bu rotayı ilk kez kullanması, tarihte bir ilke işaret etti.

