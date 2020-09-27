İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2020 Pazar / 9 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6604
  • EURO
    8,9115
  • ALTIN
    458.493
  • BIST100
    1124.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı
Dünya

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

AA27 Eylül 2020 Pazar 07:01 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 07:16
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.