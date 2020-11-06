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Dünya

Ermenistan'dan bir alçaklık daha! Tarihi camiyi bu hale getirdiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenilerin işgal altında tuttukları Gubadlı ilinin Memer köyünün cami ve diğer dini yapılarını domuz ahırına dönüştürdüğünü duyurdu.

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AA06 Kasım 2020 Cuma 15:58 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 16:03
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Hacıyev, Twitter hesabından, 30 Ekim'de Azerbaycan ordusunca işgalden kurtarılan Gubadlı ilinin Memer köyünün görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde cami ve dini yapıların harabe durumunda olduğu ve domuz ahırına dönüştürüldüğü görülüyor.

Hacıyev, 18. yüzyılda inşa edilen caminin bu duruma gelmesinin Ermeni vandalizminin göstergesi olduğunu belirterek UNESCO, İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO) ve İslam İşbirliği Teşkilatına bu barbarca eylemleri şiddetle kınama çağrısında bulundu.

Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde de domuz beslediklerini gösteren görüntüler kaydedilmişti.

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