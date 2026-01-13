İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1611
  • EURO
    50,3836
  • ALTIN
    6425.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan'dan dikkat çeken mesaj: Azerbaycan'la bu yarışa girmeyeceğiz
Dünya

Ermenistan'dan dikkat çeken mesaj: Azerbaycan'la bu yarışa girmeyeceğiz

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, 'Herhangi bir ülkeyle, Azerbaycan da dahil, silahlanma yarışına girmeyi planlamıyoruz' dedi.

IHA13 Ocak 2026 Salı 16:51 - Güncelleme:
Ermenistan'dan dikkat çeken mesaj: Azerbaycan'la bu yarışa girmeyeceğiz
ABONE OL

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan basın toplantısında Ermenistan'ın savunma alanındaki gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Silahlanma yarışından kaçınmanın hükümetin net bir tutumu olduğunu vurgulayan Papiluan, "Herhangi bir ülkeyle, Azerbaycan da dahil, silahlanma yarışına girmeyi planlamıyoruz" ifadesini kullandı.

"AZERBAYCAN İLE SİLAHLANMA YARIŞINA GİRMEYİ PLANLAMIYORUZ"

Bu yaklaşımın savunma kapasitesinin geliştirilmesinden vazgeçilmesi anlamına gelmediğini belirten Suren Papikyan, Ermenistan'ın mühimmat ve askeri teknik alımlarını sürdüreceğini, ordunun modernizasyon sürecinin devam edeceğini ifade etti. Ermeni bakan, "bu yönde daha önce açıklanan rakamların da bunun açık bir göstergesi" olduğunu hatırlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.