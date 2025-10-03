Ermenistan'dan ''engel yok'' çıkışı: Türkiye'nin adımlarını bekliyoruz

Ermenistan'daki iktidar partisinden Sarkis Handanyan, Türkiye ile Erivan arasındaki normalleşmeye ilişkin çarpıcı bir çıkışta bulundu. Handanyan, Türkiye ile normalleşmenin önünde hiçbir engel kalmadığını ifade etti.

Ermenistan'da iktidardaki Medeni Sözleşme Partisi'nde milletvekili olan Sarkis Handanyan, ülkesi ile Türkiye arasında devam eden normalleşme hakkında açıklamada bulundu. Ermeni milletvekili, Türkiye ile normalleşmenin önünde hiçbir engel olmadığını söyledi.

Aynı zamanda Ermenistan Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı da olan milletvekili Handanyan, bugün yaptığı açıklamada, "İlişkilerin tam olarak normalleşmesinin önünde hiçbir engel yok ve bu konuda Türkiye'nin adımlarını bekliyoruz." dedi.

LİSANSLAMA SORUNUN AŞACAK

Handanyan ayrıca Türk Hava Yolları'nın Ermenistan'a uçuş başlatacağına ilişkin açıklamasına da değindi.

THY'nin Ermenistan pazarına girmesinin engellenmesini ülkesindeki siyasi nedenlere bağlayan Handanyan, "Türk Hava Yolları'nın Ermenistan pazarına girmesi her zaman tartışıldı, ancak siyasi nedenlerden dolayı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Teknik ve hukuki sorunlar, lisanslamayla ilgili sorunlar olduğu için ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorum, ancak bu yakında gerçekleşecek bir şey," dedi.

Ermeni milletvekili Handanyan ayrıca Türkiye ile güven artırıcı diğer adımların da atılacağını sözlerine ekledi.

