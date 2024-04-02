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Dünya

Ermenistan'dan gerilimi tırmandıracak provokasyon! Azerbaycan mevzilerini hedef aldılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

IHA2 Nisan 2024 Salı 12:11 - Güncelleme:
Ermenistan'dan gerilimi tırmandıracak provokasyon! Azerbaycan mevzilerini hedef aldılar
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Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin yerel saatle 22.00-22.20 arasında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Heydarabad yerleşimi ve Şahbuz'a bağlı Biçenek yerleşiminde Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

"HERHANGİ BİR PROVOKASYONUN TÜM SORUMLULUĞU TAMAMEN ERMENİSTAN'A AİT OLACAK"

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son dönemde Ermenistan-Azerbaycan sınırının farklı noktalarından Ermenistan askeri birliklerinin, zırhlı araçların, topçu bataryalarının ve diğer ağır silahların yoğunlaştığının gözlemlendiğini belirtmiş, sınırda oluşabilecek herhangi bir provokasyonun tüm sorumluluğunun tamamen Ermenistan'a ait olacağını ifade etmişti.

  • Azerbaycan Savunma
  • Ermenistan saldırı
  • Nahçıvan çatışma

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