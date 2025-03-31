Ermenistan'dan kardeş ülke mevzilerine İHA'lı provokasyon

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle 21.25 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait İHA'nın Ermenistan'ın Gerenzur yerleşim bölgesi mevzileri karşısındaki, Azerbaycan ordusuna ait mevziler üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalıştığı bildirildi. İHA'ların Azerbaycan orduları tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, 22.30-04.35 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Gorus, Basargeçer ve Çemberek ili yönündeki mevzilerinden, Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

ERMENİSTAN PROVOKASYONLARINA DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Savunma bakanlığı, 29-30 Mart tarihlerinde, Ermenistan askerleri tarafından aynı bölge üzerinde İHA'larla 3 defa keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığını ve ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini duyurmuştu.