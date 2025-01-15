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Dünya

Ermenistan'dan Rusya'ya nota: Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Ermenistan, Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopırkin'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota verdi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 13:37 - Güncelleme:
Ermenistan'dan Rusya'ya nota: Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Sergey Kopırkin, Rusya'nın 'All-Russia' adlı devlet televizyonunda 12 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan ve Ermenistan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne karşı yapay olarak üretilen söylemlerin dile getirildiği 'Haftalık Haberler' programıyla ilgili olarak Ermenistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus Büyükelçi'ye konuyla ilgili protesto notası verildiği kaydedildi.

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