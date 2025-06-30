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Dünya

Ermenistan'dan Rusya'ya tepki: İç işlerimize karışmayın

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Ermeni kilisesine yönelik saldırılardan ciddi endişe duyuyoruz.' açıklamasına tepki gösterdi. Mirzoyan, 'Lavrov'un, Ermenistan'ın iç işlerine karışmaması daha doğru olur.' ifadelerini kullandı.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 17:23 - Güncelleme:
Ermenistan'dan Rusya'ya tepki: İç işlerimize karışmayın
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Mirzoyan, ülkede temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile düzenlediği basın toplantısında Lavrov'un Ermenistan'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Lavrov'un "iktidarın kiliseye karşı mücadelesi" tanımlamasını kullandığını söyleyen Mirzoyan, "Lavrov'un verdiği bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Ermenistan'da hukuki bir süreç yürütülüyor ve bu, Ermenistan'ın iç meselesidir. Lavrov'un, Ermenistan'ın iç işlerine karışmaması daha doğru olur." dedi.

Aynı çağrıyı Lavrov'un yanı sıra Rus parlamenterler ve medya mensuplarına da yönelttiğini belirten Mirzoyan, "Hem Rus yetkililer hem parlamenterler hem de medya uzmanları, Ermenistan'ın egemenliğine daha fazla saygı göstermeli ve bir daha asla bizim iç işlerimize müdahale etme cüretinde bulunmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ermeni kilisesine yönelik saldırılardan ciddi endişe duyuyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

- ERMENİSTAN'DA HÜKÜMET İLE KİLİSE ARASINDAKİ GERİLİM

Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim yaşanıyor.

Kilise, Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken Paşinyan ise kiliseyi "devlet işlerine karışmak" ve "iktidarı ele geçirmeye çalışmakla" itham ediyor.

Paşinyan, ayrıca II. Garegin'in bekarlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, dolayısıyla dini lider olamayacağını savunuyor.

Başbakan Paşinyan, "kriminal oligarşik ruhban sınıfının iktidarı gasp planı yaptığını" açıklamış, bu kapsamda Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çok sayıda gözaltı işlemi gerçekleştirmişti.

Hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi mahkemece tutuklanmıştı.

Güvenlik güçlerinin Ermeni Apostolik Kilisesinin Eçmiadzin'deki merkezine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan'ın da tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ermeni Kilisesinin çağrısıyla 4 Mayıs 2024'te Azerbaycan'a iade edilen Gazah ilinin 4 köyü nedeniyle Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkent Erivan'a yürüyüş düzenlenmiş, ülke genelinde protesto gösterileri yapılmıştı.

Paşinyan, istifasını isteyen kiliseye yönetim değişikliğinin ancak seçimle mümkün olabileceği yanıtını vermişti.

  • Ermenistan Dışişleri
  • Rusya Dışişleri
  • Kilise Saldırıları

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