  • Ermenistan'dan ''tarihi adım'' çıkışı! Paşinyan: Büyük memnuniyet duyuyoruz
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ziyaretini 'tarihi' olarak niteleyerek, 'Bu aşamaya ulaşmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.' dedi.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 15:07
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümet toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev'in Ermenistan'ı ziyaret etmesini ve dün yapılan sınır belirleme komisyonunun 13. toplantısını değerlendiren Paşinyan, karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasında yürütülen barış sürecinin kurumsallaşması açısından önemli olduğunu belirtti.

Paşinyan, "Mustafayev'in Ermenistan'a gerçekleştirdiği ziyaret, tarihi ziyarettir. Bu aşamaya ulaşmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin sürekli gelişmesi gerektiğini vurgulayan Paşinyan, barışın da kademeli olarak güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Paşinyan, "Normal ilişkilerin tesis edilmesi gerekiyor. Uzun vadede ise stratejik anlamda iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması hedeflenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Nikol Paşinyan, bir zamanlar Ermenistan'da yaşayan Azerbaycanlılar ile yine bir zamanlar Azerbaycan'da yaşayan Ermenilerin geri dönüş konusunun iki hükümetin müzakerelerinde ele alınmadığını kaydetti.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev, dün Ermenistan'ı ziyaret etmiş ve sınır belirleme komisyonu, 13. toplantısına eş başkanlık yapmıştı.

Sınır Belirleme Komisyonunun bir diğer eş başkanı, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan da Kasım 2025'de Azerbaycan'ı ziyaret etmişti.

