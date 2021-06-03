Ermenistan'dan tehlikeli oyun: Sınır hattı patlamaya hazır

Star.com.tr 03 Haziran 2021 Perşembe 21:32 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 21:32

İki günlük Avrupa turuna çıkan Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınır hattındaki durumun "patlamaya hazır" olarak nitelendirerek Fransa ile kendi ülkesi arasında özel bir ilişki olduğunu dile getirdi.

Macron'a desteğinden dolayı teşekkür eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan Fransa, NATO müttefiki Türkiye'nin Azerbaycan'a silah desteği sağlamasını eleştirmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Avrupa ziyaretinin arkasında görevinden alınmak için fırsat kollayan muhalefeti susturmak ve kendisine destek bulmak olduğu iddia edilen Paşinyan'ın Rusya'ya karşı tehlikeli bir oyuna giriştiği iddia ediliyor.

Uzmanların görünüşe göre Paşinyan, 20 Haziran seçimlerini az farkla kazanacağından ve yeniden Başbakan seçileceğinden emin. Aksi takdirde iktidarının son günlerini yaşadığına inanan bir lider, seçim arifesinde yurt dışına iş gezisine gitmeyeceği ve ciddi görüşmeler yapmayacağı bildirildi.

Macron: Azerbaycan Ermenistan topraklarını terk etsin

Elysee Sarayı'nda Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın egemenliğindeki topraklardan çıkmasını" talep etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerektiğini" dile getirdi. Elysee Sarayı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırlayan Macron, Rusya'nın arabuluculuğunda geçen yıl Kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi için daha yapılacak çok şey olduğunu ifade etti.

Macron, ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırların müzakere yoluyla çizilmesi, tutukluların serbest bırakılması ve uluslararası insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiğini savunarak Dağlık Karabağ'da Müslüman ve Hristiyan kültürel mirasın korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı görüşme yaptı.

Michel, sosyal medya hesabından görüşmeleri hakkında paylaşımda bulundu.

Aliyev ile video konferans yöntemiyle görüşen Michel, Cumhurbaşkanı Aliyev ile yeniden temas kurmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Michel, "Azerbaycan ile ilişkileri güçlendirmenin, Güney Kafkaslar'da bölgesel güvenlik ve istikrarın AB için önemine vurgu yaptım." ifadesini kullandı.

Michel, Brüksel'de bir araya geldiği Paşinyan ile görüşmesi hakkında da "AB-Ermenistan ilişkilerini derinleştirme ve bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin derinlemesine görüşme yaptık." bilgisini verdi.

Star.com.tr