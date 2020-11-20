Ermenistan'dan Türk SİHA'ları itirafı: Rusya'dan aldıklarımız 4 gün dayanabildi

Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Servisi eski başkanı Movses Hagopyan'ın Türk SİHA'ları hakkındaki itirafları gündeme bomba gibi düştü.
Hakobyan, Türk İHA'larına ilişkin "En modern Rus elektronik karşı önlem sistemleri Pole-21, Karabağ'da Bayraktar İHA/SİHA'larının faaliyetini 4 gün dengeleyebildi, ondan sonra işlevsiz kaldı." açıklamasında bulundu.
Rusya'nın İzvestiya gazetesi de Türk İHA'ları için "Ermeni güçleri Türk İHA'lar karşısında çaresiz kaldı." diye yazmıştı.
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.