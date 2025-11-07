Ermenistan'dan Türkçe kararı

Ermenistan Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelindeki üç devlet okulunda Türkçenin seçmeli ders olarak verileceğini açıkladı.

Ermenistan Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelindeki üç devlet okulunda Türkçenin seçmeli ders olarak verileceğini açıkladı. Sadece Türkçe değil, Azerbaycan Türkçesi, Farsça ve Gürcüce dersleri de aynı programda yer alacak.

İLK ADIM 2021'DE

Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın doğruladığı programa göre, Türkçe 10–12. sınıflarda, Farsça ve Gürcüce dersleri ise 5. sınıftan itibaren okutulacak. Bakanlık, bölgesel dil derslerinin yalnızca yeterli uzman öğretmen bulunan okullarda uygulanabileceğini bildirdi. Türkçe eğitim verecek okulların isimleri kamuoyuna açıklanmadı. Bakanlığa göre, bölgesel dillerin öğretilmesi gerekliliği 2021 yılında onaylanan hükümet programında yer alıyor.

İKİ DİL BİLMEK ŞART

Bu çerçevede, Rusça, İngilizce, Fransızca gibi yabancı dillerin yanı sıra bölgesel dillerin de öğrenilmesi teşvik ediliyor. Erivan yönetimi, bu adımla farklı kültürler ve diller hakkında farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtti. Devlet müfredatına göre, ortaöğretimi tamamlayan bir öğrenci en az iki yabancı dille, hem sözlü hem de yazılı olarak iletişim kurabilecek düzeyde olmalı.

Türkiye ve Azerbaycan'ı ilgilendiriyor! Paşinyan duyurdu: Önemli bir dönüm noktası

Ağrı Dağı sembolü kaldırıldı

Paşinyan'dan Türkiye itirafı