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Dünya

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için teklif değerlendiriliyor

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP29 İklim Değişikliği Konferansı'ndan önce barış anlaşmasının 16 maddesini imzalamasını umduğunu söyledi. Bakü-Ankara ilişkilerini de değerlendiren Haçaturyan, görüşmelerin iyi gittiğini belirterek, iki ülke arasındaki sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaportu olanlara açılması için bir teklifin değerlendirildiğini ifade etti.

IHA7 Ekim 2024 Pazartesi 21:51 - Güncelleme:
Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için teklif değerlendiriliyor
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Ermenistan ve Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illerin Azerbaycan tarafından kurtarılmasının ardından geçtiğimiz yıl barış görüşmeleri yürütmüştü. Gergin bir şekilde yürütülen görüşmelere ilişkin son açıklama Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan'dan geldi.

16 MADDENİN İMZALANMASI BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Erivan'ın Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde Bakü'nün ev sahipliği yapacağı COP29 İklim Değişikliği Konferansı'ndan önce barış anlaşmasının 16 maddesini imzalayacağını umduğunu söyledi. Katıldığı Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı'nda oturum aralarında konuşan Haçaturyan, "Sadece biz olsaydık, hemen şimdi bugün imzalayabilirdik. Ancak bu noktaya er ya da geç ulaşacağımızı umuyoruz" dedi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Azerbaycanlı yetkililerle müzakere aşamasında olan bazı maddeler de olduğunu sözlerine ekledi.

Azerbaycan, Ermenistan'ın barış anlaşmasını imzalamadan önce Karabağ ile yeniden birleşmeye yönelik madde bulunmaması gerektiğini ifade ediyor. Ermenistan, barış sürecinin bir parçası olarak 1990'ların başından beri işgal altında tuttuğu Azerbaycan'a ait bazı köylerden çekilmişti.

ERMENİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Haçaturyan ayrıca, Türkiye ile görüşmelere değinerek, görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. İki ülke arasındaki sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaportu olanlara açılması için bir teklifin değerlendirildiğini söyleyen Ermenistan Cumhurbaşkanı, "Bu adım, diplomatik ilişkilerin gerçeğe dönüştüğünün bir işareti olacak" dedi.

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