İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2874
  • EURO
    50,7994
  • ALTIN
    6585.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan'dan Türkiye raporu: Bölgenin rekabet gücünü artıracak
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye raporu: Bölgenin rekabet gücünü artıracak

Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, 2026'da Azerbaycan ile askeri gerilim riskinin düşük ihtimal olduğunu belirterek, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile ulaşım bağlantılarının yeniden tesis edilmesinin bölgenin rekabet gücünü ve uluslararası cazibesini artıracağını açıkladı.

AA20 Ocak 2026 Salı 12:41 - Güncelleme:
Ermenistan'dan Türkiye raporu: Bölgenin rekabet gücünü artıracak
ABONE OL

Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, "Dış Güvenliğine Yönelik Risklere İlişkin Yıllık Rapor"unu yayımladı.

Raporda, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın metninin 2025'te yürütülen yoğun müzakereler sonucu paraflanmasının ardından askeri gerilim ihtimalinin önemli ölçüde azaldığı, barışçıl çözüm olasılığının ise arttığı belirtildi.

Rusya küplere bindi! Ermenistan'ın önceliği Türkiye oldu: Bizi gözden çıkardılar

Ermenistan ile Azerbaycan arasında askeri gerilimin 2026'da son derece düşük ihtimal olduğu ifade edilen raporda, yıl içinde sınırların belirlenmesi, ikili ticaret ve ekonomik girişimlerde, iki toplum arasındaki diyalogda, insani ve diğer alanlarda ilerleme sağlanmasının yüksek olasılık olduğunun altı çizildi.

Bölgesel ulaşım altyapılarının açılması konusunda devam eden süreçlerde ilerleme kaydedileceği vurgulanan raporda, Ermenistan'ın komşularıyla ikili bağlantı girişimlerinin daha büyük bölgesel ekonomik projeleri destekleyeceği aktarıldı.

Paşinyan'dan Türkiye açıklaması

Raporda, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile ulaşım bağlantılarının yeniden tesis edilmesinin insanların, malların ve hizmetlerin daha hızlı ve daha düşük maliyetle taşınmasını sağlayacağı, bunun da bölgenin rekabet gücünü ve uluslararası cazibesini artıracağı kaydedildi.

Kars-Gümrü demir yolunu hattının açılması ve Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) uygulanmasının bölgesel ticaretin genişletilmesi açısından kapsamlı ekonomik ve lojistik fırsatlar yaratacağı belirtildi.

Türkiye ve Ermenistan arasında yeni dönem

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.