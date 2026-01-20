Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, "Dış Güvenliğine Yönelik Risklere İlişkin Yıllık Rapor"unu yayımladı.
Raporda, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın metninin 2025'te yürütülen yoğun müzakereler sonucu paraflanmasının ardından askeri gerilim ihtimalinin önemli ölçüde azaldığı, barışçıl çözüm olasılığının ise arttığı belirtildi.
Bölgesel ulaşım altyapılarının açılması konusunda devam eden süreçlerde ilerleme kaydedileceği vurgulanan raporda, Ermenistan'ın komşularıyla ikili bağlantı girişimlerinin daha büyük bölgesel ekonomik projeleri destekleyeceği aktarıldı.
Kars-Gümrü demir yolunu hattının açılması ve Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) uygulanmasının bölgesel ticaretin genişletilmesi açısından kapsamlı ekonomik ve lojistik fırsatlar yaratacağı belirtildi.