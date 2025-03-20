Ermenistan, tarafından yapılan açıklamada, sınırın Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım gönderilmesi için 21-31 Mart tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi. Kararın, Ermenistan'ın insani yardımlarını Suriye'ye hızlı bir şekilde ulaştırmak amacıyla alındığı ifade edildi.
1993'te Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesinin ardından kapatılan sınır kapısı, yalnızca 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iki kez, insani yardımın geçişi için açılmıştı.