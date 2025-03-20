Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican-Margara Sınır Kapısı'nın Ermenistan tarafındaki sınır görevleri 1 Mart itibariyle Ermenistan'a geçmişti. Ermenistan kabinesi, kontrol görevlerini tamamen Ermenistan Sınır Muhafız Birlikleri'nin devraldığı Margara sınırı kontrol noktasının Suriye'ye yardım için açılmasını onayladı.

Ermenistan, tarafından yapılan açıklamada, sınırın Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım gönderilmesi için 21-31 Mart tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi. Kararın, Ermenistan'ın insani yardımlarını Suriye'ye hızlı bir şekilde ulaştırmak amacıyla alındığı ifade edildi.

1993'te Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesinin ardından kapatılan sınır kapısı, yalnızca 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iki kez, insani yardımın geçişi için açılmıştı.

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