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Dünya

Ermenistan'dan Türkiye'nin de yer aldığı birlik için talep

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Türkiye'nin 'diyalog ortağı' olarak yer aldığı Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmak istediklerini açıkladı. Badalyan, 'ŞİÖ'nün temel ilkeleri olan toprak bütünlüğü, güç kullanımından kaçınma ve sınırların dokunulmazlığı ilkelerini paylaşan Ermenistan, ŞİÖ'ye üye olma arzusunu ifade etmiştir.' ifadelerini kullandı.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 15:21 - Güncelleme:
Ermenistan'dan Türkiye'nin de yer aldığı birlik için talep
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, ülkesinin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye olmak istediğini açıkladı.

Badalyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın ŞİÖ'nün temel ilkelerini paylaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"ŞİÖ'nün temel ilkeleri olan toprak bütünlüğü, güç kullanımından kaçınma ve sınırların dokunulmazlığı ilkelerini paylaşan Ermenistan, ŞİÖ'ye üye olma arzusunu ifade etmiştir."

ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak "Şangay Beşlisi" adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kuruldu.

Özbekistan'ın 2001'de katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şangay Beşlisi'nin adı "Şangay İşbirliği Örgütü" olarak değiştirildi. Pakistan, Hindistan, İran ve Belarus'un da örgüte kabul edilmesiyle üye sayısı 10'a çıktı.

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