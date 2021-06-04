Ermenistan'ın döşediği mayın patladı: 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti

AA 04 Haziran 2021 Cuma 11:53 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 12:05

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde görev yapan Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan otobüs, Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının üzerinden geçti.

Mayının patlaması sonucu, otobüste bulunan Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) muhabir olarak görev yapan Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonunda (AZTV) kameraman olarak görev yapan Sirac Abişov hayatını kaybetti.

Olayda biri AZTV çalışanı olmak üzere, 3 kişi yaralandı.