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Dünya

Ermenistan'ın Gence'ye fırlattığı füze Rus yapımı SCUD çıktı

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence kentine füzeli saldırı düzenledi. Füzenin Rus yapımı SCUD füzesi olduğu öğrenildi.

DHA17 Ekim 2020 Cumartesi 11:54 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 11:54
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Rusya'da ateşke anlaşmasına rağmen hergün ihlallere bir yenisini ekleyen Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken 40'tan fazla sivil de yaralandı. Bölgede halen enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Azerbaycan, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırının SCUD füzesi ile yapıldığını duyurdu, Rus yapımı SCUD füzeleri 300 km menzile sahip ve nükleer, kimyasal ve konvansiyonel başlık taşıyabilirken, füzelerin uzunluğu 11.25 metre olup, 88 cm genişliği bulunuyor.

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