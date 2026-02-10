Ermenistan'ın gözü Türkiye'nin üzerinde: Bize sinyal verdiklerinde hazırız

Ermeni yetkili Hakobyan, Salı günü düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hakobyan, Ermenistan tarafının Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara sınır kapısını her an tam kapasiteyle faaliyete geçirmeye hazır olduğunu ifade ederek, birkaç gün önce çıkan ve Türk tarafının Ermenistan ile Alican sınır kapısının açılması için hızlandırılmış çalışmalar yürüttüğüne dair haberlere atıfta bulundu.

"SINIR HİZMETİNİ EKSİKSİZ OLARAK SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Hakobyan, "Türk tarafının faaliyetleri hakkında, sizin bildiğiniz ölçüde, yani kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda bilgi sahibiyiz. Aslında bu yönde bir faaliyet ve çalışma var ve dış politika yürüten meslektaşlarımız bize sinyal verdiğinde, bu yönde bir talimat alacağız. Biz de kendi açımızdan bu sınır hizmetini eksiksiz olarak sağlamaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

PERSONEL HAZIR VAZİYETTE

Hakobyan, Margara kontrol noktasını düzenli olarak ziyaret ettiklerini ve bilgilendirme aldıklarını belirterek, "Bu altyapı bir yıl önce tamamen hazır hale getirilmiş ve yenilenmiş olup, ilgili karar alındığında sınır hizmetlerine başlayacak gerekli bir personel grubu da mevcuttur" açıklamasında bulundu.

Ermenistan Devlet Gelir Komitesi Başkanı ayrıca, "Gelecek perspektifinden bakıldığında, bu kontrol noktasından hangi akışların ve hizmetlerin sağlandığını zaman içinde anlamak çok önemli olacak ve bu çerçevede, genişletilmesinin, yeniden donatılmasının gerekli olup olmadığını değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BİZZAT İNCELEDİ

Iğdır Valisi Fırat Taşolar daha önce yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin Alican sınır kapısında yürütülen yeniden yapılanma ve modernizasyon çalışmalarını bizzat incelediğini belirtti.