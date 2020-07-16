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Dünya

''Azerbaycan'a ait İHA'yı düşürdük'' demişlerdi: Ermenistan'ın yalanı ortaya çıktı!

Azerbaycan ile Ermenistan sınırındaki gerilim devam ederken, Ermenistan yönetiminin 'Azerbaycan'a ait İHA'yı düşürdük' açıklamasının yalan olduğu ortaya çıktı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 14:24 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 14:28
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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim sürerken; Erivan yönetiminin "Düşürdüm" dediği Azerbaycan'a ait İHA fotoğrafları sahte çıktı. İHA fotoğraflarının 2014 yılında Afganistan'da çekildiği ve photoshop programı yardımıyla üzerinde oynanarak, Azerbaycan İHA'sı olarak servis edildiği belirlendi.

Azernews'in haberine göre; Ermenistan tarafından internet ortamında çevrimiçi yayınlanan İHA fotoğraflarının 2014 yılında Afganistan'da çekildiği ve photoshop programı yardımıyla üzerinde oynanarak, Azerbaycan İHA'sı olarak servis edildiği dikkat çekti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Albay Vagif Dargahli, Azerbaycan Ordusunun birliklerine ait tüm İHA'ların hizmette olduğunu ve hiçbirinin Ermenistan tarafından vurulmadığını söyledi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlardan doğrulanmamış bilgilere inanmamalarını veya bu bilgileri paylaşmamalarını ve yalnızca resmi olarak yayılan bilgileri takip etmelerini istedi.

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