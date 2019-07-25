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Ersin Tatar: Niyetimiz, Maraş´ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 45 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'ta bugün başlayan envanter çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

  • DHA
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"Her ne kadar da tarih veremesem de niyetimiz, Türk idaresinde oranın yerleşime açılmasıdır" diyen Tatar, çalışmaların sadece oradaki yıkık ve harap binaların sayımını içermediğini, tapularla, belgelerle, vakıf malları da dâhil olmak üzere, oradaki tüm mal mülk ve zenginliklerin kayıt altına alınması için çalışıldığını söyledi.
 
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile olağan görüşmesini yapan Tatar, gazetecilere açıklamalar yaptı. Şu anda gerek Vakıflar İdaresi, gerek Ankara dâhil diğer merkezler üzerinden daha fazla belgeye ulaşıldığını, bu çalışmaların büyük yankı uyandırdığını belirten Tatar, "Envanter çalışmasından sonra diğer adımlar da atılacaktır. Her ne kadar da tarih veremesem de niyetimiz Türk idaresinde oranın yerleşime açılmasıdır" dedi.
 
'KKTC YOLUNA DEVAM EDİYOR'
 
"KKTC yoluna devam ediyor" diyen Tatar şöyle devam etti: "20 Temmuzu hep birlikte kutladık. Barış Harekâtının 45´inci yıldönümünde gelinen aşamada, Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Bizim için önemli olan KKTC´nin ekonomik yapısını güçlendirmek, halkımıza daha fazla umut verebilmek."
 
Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlayabileceğini de işaret eden Tatar, "Ama Rum tarafının tutumu bellidir" dedi. 9 Ağustos´ta, Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in bir araya geleceğini hatırlatan Tatar, "Esas itibariyle bize düşen, KKTC´yi daha iyi yönetmek, bazı yapısal reformlarla KKTC ekonomisini daha etkili daha verimli daha üretken noktaya getirmek için çalışmaktır" dedi.
 

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