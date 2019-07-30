Tatar, Yunanistan´da iktidarlar değişse de Yunan politikacıların Kıbrıs´la ilgili hayalleri ve yanlış politikalarının değişmeyeceğinin bir kez daha gösterilmiş olduğunu kaydetti.

KKTC Başbakanı Tatar, "Mitsotakis, `Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir´ derken, tarihi gerçekleri göz ardı ediyor. Kiryakos Mitsotakis, Türkiye´nin, Yunanistan´ın 15 Temmuz 1974´te Kıbrıs´ı Helen yapmak üzere gerçekleştirdiği kanlı darbe üzerine, Kıbrıs Türk Halkı´nın çağrısı üzerine, bizlerin can ve mal güvenliği için, garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs´a geldiğini inkâra kalkışıyor ama boşuna gayret gösteriyor" dedi.

Başbakan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün yayınladığı yazılı açıklamada "Yunan Başbakanı ne kadar inkâr etmeye, gerçekleri çarpıtmaya çalışırsa çalışsın, Türkiye, Kıbrıs´ın faşist Yunan Devleti´nin hegemonyasına girmesini engellemiş, Kıbrıs Türkü´nü katliamlardan korumuş, Yunanistan´a demokrasinin geri gelmesini sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

'KIBRIS TÜRK HALKI, TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR'

Başbakan Tatar, "Mitsotakis unutmasın ki, cunta idaresinden kaçan babası, eski Yunan başbakanlarından Konstantin Mitsotakis, Türkiye´nin Kıbrıs´a müdahalesinden sonra cuntanın çökmesi sonucu, Yunanistan´a dönebilmiştir. Yunanistan´ın yeni başbakanının diğer bir iddiasına göre, modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yoktur. Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu ise Mitsotakis´in aksine, `Türkiye´nin etkin ve fiili garantisi bizim için yegâne güvencedir. Biz bunun dışındaki bir sisteme asla güvenmeyiz. Türkiye´nin garantörlüğünün modası geçmedi. Tam tersine, bugün Kıbrıs´ta kan dökülmüyor, ateşkes devam ediyorsa, bu Türkiye´nin garantisi sayesindedir´ diyor.

Dolayısıyla, Yunanistan´ın, Türkiye´yi Kıbrıs´tan çıkarma istemi art niyetli olduğu kadar Kıbrıs Türk halkının beklentileri ile asla örtüşmemektedir. Bu arada, Türkiye´yi Doğu Akdeniz´deki sondaj faaliyetleri nedeniyle tehdide kalkışan, gerekirse güç kullanabileceklerini ima eden, AB´yi yardıma çağıran Yunanistan ve Rum tarafı bilmelidir ki bizi ve Türkiye´yi, Doğu Akdeniz´deki haklarımızı korumaktan uzak tutmaları da mümkün değildir" dedi.