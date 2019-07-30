30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5766
  • 6,2183
  • 255.293
  • 103051
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ersin Tatar: Yunanistan ve Rum kesiminin kuru gürültülerine pabuç bırakmayacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis´in, Kıbrıs ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Başbakan Tatar, KKTC ve Türkiye´nin, küçük Yunanistan ile Rum kesiminin `kuru gürültülerine´ dün olduğu gibi, bugün de yarın da pabuç bırakmayacaklarını söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tatar, Yunanistan´da iktidarlar değişse de Yunan politikacıların Kıbrıs´la ilgili hayalleri ve yanlış politikalarının değişmeyeceğinin bir kez daha gösterilmiş olduğunu kaydetti.
 
KKTC Başbakanı Tatar, "Mitsotakis, `Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir´ derken, tarihi gerçekleri göz ardı ediyor. Kiryakos Mitsotakis, Türkiye´nin, Yunanistan´ın 15 Temmuz 1974´te Kıbrıs´ı Helen yapmak üzere gerçekleştirdiği kanlı darbe üzerine, Kıbrıs Türk Halkı´nın çağrısı üzerine, bizlerin can ve mal güvenliği için, garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs´a geldiğini inkâra kalkışıyor ama boşuna gayret gösteriyor" dedi.
 
Başbakan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün yayınladığı yazılı açıklamada "Yunan Başbakanı ne kadar inkâr etmeye, gerçekleri çarpıtmaya çalışırsa çalışsın, Türkiye, Kıbrıs´ın faşist Yunan Devleti´nin hegemonyasına girmesini engellemiş, Kıbrıs Türkü´nü katliamlardan korumuş, Yunanistan´a demokrasinin geri gelmesini sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
 
'KIBRIS TÜRK HALKI, TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR'
 
Başbakan Tatar, "Mitsotakis unutmasın ki, cunta idaresinden kaçan babası, eski Yunan başbakanlarından Konstantin Mitsotakis, Türkiye´nin Kıbrıs´a müdahalesinden sonra cuntanın çökmesi sonucu, Yunanistan´a dönebilmiştir. Yunanistan´ın yeni başbakanının diğer bir iddiasına göre, modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yoktur. Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu ise Mitsotakis´in aksine, `Türkiye´nin etkin ve fiili garantisi bizim için yegâne güvencedir. Biz bunun dışındaki bir sisteme asla güvenmeyiz. Türkiye´nin garantörlüğünün modası geçmedi. Tam tersine, bugün Kıbrıs´ta kan dökülmüyor, ateşkes devam ediyorsa, bu Türkiye´nin garantisi sayesindedir´ diyor. 
 
Dolayısıyla, Yunanistan´ın, Türkiye´yi Kıbrıs´tan çıkarma istemi art niyetli olduğu kadar Kıbrıs Türk halkının beklentileri ile asla örtüşmemektedir. Bu arada, Türkiye´yi Doğu Akdeniz´deki sondaj faaliyetleri nedeniyle tehdide kalkışan, gerekirse güç kullanabileceklerini ima eden, AB´yi yardıma çağıran Yunanistan ve Rum tarafı bilmelidir ki bizi ve Türkiye´yi, Doğu Akdeniz´deki haklarımızı korumaktan uzak tutmaları da mümkün değildir" dedi.

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suudi medyasından çarpıcı iddia: İsrail, İran hedeflerini vurdu

Suudi medyasından çarpıcı iddia: İsrail, İran hedeflerini vurdu

Türkiye'ye çağrı: Yatırım için bekliyoruz

Türkiye'ye çağrı: Yatırım için bekliyoruz

İstanbul'un semtlerinde en çok nereli yaşıyor?

İstanbul'un semtlerinde en çok nereli yaşıyor?

Falcao 11 Ağustos'ta sahada

Falcao 11 Ağustos'ta sahada

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Karar verildi

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Karar verildi

Bakan Çavuşoğlu: NATO ile Türkiye arasında sorun yok

Bakan Çavuşoğlu: NATO ile Türkiye arasında sorun yok

1 cm ile kurtuldu: İlk başta çekiçle vurdular sandım

1 cm ile kurtuldu: İlk başta çekiçle vurdular sandım

Malezya'nın yeni Kralı tacını giydi

Malezya'nın yeni Kralı tacını giydi
 

POPÜLER HABERLER

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

2 bin 700 yıllık sıra dışı iskelet!

2 bin 700 yıllık sıra dışı iskelet!

Değeri 4 milyon dolar! Vietnam'da ele geçirildi

Değeri 4 milyon dolar! Vietnam'da ele geçirildi

İşte Türkiye'den feribotla gidilebilen Yunan adaları

İşte Türkiye'den feribotla gidilebilen Yunan adaları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA