Esad İdlib’e ölüm yağdırdı
Suriye’de ‘gerginliği azaltma bölgesi’ ilan edilen İdlib kentinde Esad rejiminin kanlı hava saldırıları hız kesmiyor.
Esad rejimine ait savaş uçakları Kefrenbil ilçesi, Kensafra ve Bıdama beldeleri ve Cuzef, Kefer Battih, Sfuhen, İblin, Ureynibe ve Marand köylerine kara ve hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgilere göre, İdlib’in güneyinde Cuzef köyüne düzenlenen hava saldırısında 3’ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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