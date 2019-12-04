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Esad rejimine BAE’den övgü

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Şam Maslahatgüzarı Abdulhakim en-Naimi, Suriye’deki Beşşar Esad rejimini övdü.

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Moskova merkezli Rusya el-Yevm internet sitesinin haberine göre, Naimi, ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının 48’inci yıl dönümü dolayısıyla BAE’nin Şam Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyonda konuştu. Ülkesinin Esad rejimine yönelik politikasındaki değişime işaret eden Naimi, “BAE ve Suriye arasında güçlü, sağlam ve ayrıcalıklı ilişkiler var” dedi. Esad rejiminden ‘ferasetli bir yönetim’ olarak söz eden Naimi, Suriye’nin tamamında güvenlik ve istikrara ulaşılmasını temenni ettiklerini belirtti. Resepsiyona katılan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal el-Mikdad ise “Suriye’nin terörle savaşında BAE’nin desteğini unutmayacağız” diye konuştu. BAE, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’de Şam’daki büyükelçiliğini kapatmış, 7 yıllık bir aranın ardından 2018’de yeniden açmıştı.

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