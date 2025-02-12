İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2025 Çarşamba / 14 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1078
  • EURO
    37,3913
  • ALTIN
    3359
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Esed sonrası kritik temas! Putin ile Şara telefonda görüştü
Dünya

Esed sonrası kritik temas! Putin ile Şara telefonda görüştü

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldığını bildirdi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 17:08 - Güncelleme:
Esed sonrası kritik temas! Putin ile Şara telefonda görüştü
ABONE OL

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Şara'yla telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Putin'in, Suriye'deki yeni liderliğin karşı karşıya olduğu görevleri çözme konusunda Şara'ya başarılar dilediği bilgisine yer verilen açıklamada, Suriye'deki mevcut durum hakkında kapsamlı istişarelerin yapıldığı ifade edildi.

DİYALOĞUN YOĞUNLAŞTIRILMASININ ÖNEMİ VURGULANDI

Rusya'nın, Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda ülkede sürdürülebilir normalleşme için bir dizi önlemin uygulanmasının ve önde gelen siyasi güçlerin ve nüfusun etnik-dinsel gruplarının katılımıyla Suriye içi diyaloğun yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı. Putin, Rusya'nın insani yardım sağlanması da dahil olmak üzere Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olma konusundaki kararlılığını bildirdi."

Açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi ve eğitim alanlarındaki işbirliğinin de ele alındığı belirtilerek, "İkili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik geniş gündemi değerlendirmek için bu tür yararlı temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı. Liderler arasındaki telefon görüşmesi yapıcı, profesyonelce ve anlamlıydı." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.