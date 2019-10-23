Esad’dan İdlib’e katliam ziyareti

Rejimin kanlı lideri Beşar Esad, iç savaşın başından bu yana ilk kez İdlib’e bağlı Hubeyt kasabasına giderek rejim milislerinin katliam hazırlıklarını denetledi. Bölgeye yönelik saldırı hazırlıklarını Suriye Milli Ordusu da doğruladı. Milli Ordu’ya bağlı Nasır Ordusu sözcüsü Muhammed Raşit, AA’ya yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin son bir haftada askeri araç gereç, mühimmat ve yabancı teröristlerden oluşan sevkiyat yaptığını söyledi. Yüzlerce araçtan oluşan altı konvoyun Hama’nın Tel Havvaş tepesine, Madik Kalesi beldesine, rejimin Breydic askeri üssüne ve İdlib’in doğu kırsalındaki Hayalin köyüne ulaştığını aktaran Raşit, rejimin İdlib’in güney kırsalındaki Han Şeyhun ve Hama’nın kuzey kırsalındaki Madik Kalesi beldesindeki top ve roket konuşlanmasını muhaliflerin temas hatlarına taşıdığını belirtti.