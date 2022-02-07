Escobar'ın su aygırları durdurulamıyor! Hükümete silahlı yardım için çağrı…

star.com.tr 7 Şubat 2022 Pazartesi 17:09 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 17:31

Kolombiya hükümeti geçtiğimiz hafta eski uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın su aygırlarını "istilacı türler" listesine aldı. Escobar'ın 1993 yılında öldürülmeden önce ithal ettiği su aygırlarının soyundan gelen 100'den fazla hayvanın öldürülebileceği konuşuluyor.

Bir zamanlar Escobar'ın Hacienda Napoles malikanesinde yaşayan su aygırları, uyuşturucu baronunu ölmünden sonra serbest kalmıştı. Şu anda sayıları 130'u bulan hayvanlar, Bogota'nın kuzeyinde Magdalena Nehri çevresinde özgürce yaşıyorlar.

Ancak yetkililer, sahra altı Afrika'ya özgü dev canlıların, nehir kıyısında yaşayan insanları ve yerel vahşi yaşamı tehdit ettiğini söylüyor.

Bir tanesi yaklaşık 1.8 ton ağırlığında olan su aygırlarını, kısırlaştırmak için girişimde bulunulsa da mali yetersizliklerden ve bazı zorluklardan ötürü başarılı olunamadı.

Kolombiyalı çevre koruma örgütü Cornare, bugüne kadar sadece 11 su aygırını kısırlaştırırken, 40 tanesine doğum kontrol ilacı verebildi ve bu işlemlerin maliyeti 100 bin dolardan fazla tuttu.

AFP'ye konuşan Cornare'de görevli David Echeverri, itlaf konusunun masada olduğunu söyledi. Echeverri, "bu gerekli bir seçenek, sorunun daha da kötüye gitmesini engellemenin tek yolu bu olabilir." dedi.

Kolombiya eski Çevre Bakanı Manuel Rodriguez Becerra ise hükümeti, hayvanların avlanarak öldürülmesi de dahil olmak üzere her yolu kullanmaya davet etti.

Hayvan hakları savunucuları, karara sert tepki gösterdi. Milletvekili adayı da olan çevre aktivisti Luis Domingo Gomez, kamu ve özel fonların ortak kullanımıyla su aygırları için bir barınak yapılmasını önerdi.

Ancak uzmanlar, yerli türlerin istilacı türlere göre öncelikli olduğunu dile getiriyor. Su aygırlarının korunması ve yaşatılması, yerel ekosisteme zararlı ve bakımları maliyetli olduğu için reddediliyor.

Öte yandan acil önlem alınamazsa önümüzdeki 10 yıl içinde su aygırı nüfusunun 4 katına çıkmasından ve yerel ekosistemin yok olma tehlikesiyle karşı kaşıya kalmasından endişe ediliyor.

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