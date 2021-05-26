Star.com.tr 26 Mayıs 2021 Çarşamba 20:19 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 20:19

Esed rejimi, aralarında anlaşmazlık çıkan kuzeni Rami Mahluf'un yakınlarının mallarına el koydu.

Esed'in oligark kuzeni Rami Mahluf'a baskı yapmaya devam ettiği ve yakınlarının mallarına el koyduğu doğruladı.

Suriye TV'nin aktardığına göre rejim mahkemeleri, oligark Mahluf'a yakın iş adamları Zain Al-Abidin ile Tamer Al-Dakhil'in taşınır, taşınmaz mallarına haciz koyduğu ve 65 milyon Suriye Lirası para cezası verdiği belirtildi.

Kaynaklar, "Zain Al-Abidin" 'in 2016 yılında Halep'te "Askeri Güvenlik" şubesi başkanlığını yürüten Tamer Al-Dakhil'in oğlu olduğunu ve Rami Mahluf'un yanı sıra birçok subay ile bağlantılı olduğunu bildirdi.

Esed'in kuzeni Mahluf, Syriatel şirketinin 6 bin hissedarı olduğunu ve haklarını alamadığını belirtmişti.

Rami Mahluf kimdir?

Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esed rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başladı ve 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.

Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.

İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.

Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı. Bu süreçte Mahluf ve diğer bazı oligarkların mallarına kısmen el konuldu.

Mahluf'un servetinin önemli bir bölümünün Lübnan ve Avrupa ülkelerinde olduğu tahmin ediliyor.

Star.com.tr