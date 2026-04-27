Esed ailesi yargılanıyor! Şara: Adalet, devletin öncelikli hedeflerinden biri olmaya devam edecek

Şara, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, adaletin ülkenin geleceğinde merkezi bir rol oynayacağını vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, şu ifadeleri kullandı:



"Adalet; halkımızın zafer kazandığı en yüce değerlerden biri olmaya devam edecek, devletin ve kurumlarının, mağdurlar için adaleti sağlamak, yaraları sarmak, sivil barışı ve birlikte yaşamı güçlendirmek, halkımızın çektiği acı ve ıstıraptan sorumlu olanları takip etme sözümüzü teyit etmek için ulaşmaya çalıştığı başlıca hedeflerden biri olacak.



Suriye'de devrik rejimin önde gelen isimlerine yönelik ilk kamuya açık yargılama, dün Şam'da başlamıştı.

