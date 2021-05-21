Esed diktatörlüğü! Oy vermeyenlere ''infaz'' tehdidi

Star.com.tr 21 Mayıs 2021 Cuma 18:29 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 18:29

Esed rejiminin hakimiyeti altında olan El-Bukemal ve diğer bölgelere propaganda milislerini göndererek yapılacak seçimlerde kendisini seçmeyenleri cezalandıracağını söyledi.

El-Bukemal ve diğer bölgelerde devriye gezen Esed rejimi askerlerinin esnafa ve evlere yaptıkları ziyaretlerde halkı tehdit ederek Esed'in seçimlerde başarısız olması durumunda ona oy vermeyenlerin hapishanede işkence edileceği ifade edildi.

Rusya destekli Esed'in Ulusal Savunma Milisleri, şehirlerdeki pazar yerleri ve mağazalara girerek oy kullanmaya gitmeyenlerin fişleneceğini seçim sonrası herhangi bir suçtan tutuklanarak hapse yollanacağını bildirdi.

Halkı sözlü olarak uyaran milisler seçimlerde oy kullanmayı kaçıranların istihbarat servisine bildirileceği ve kentten kaçmaya çalışanlar infaz edileceğini söyledi.

Rejimin iç savaştaki 7 seçimi olacak

Başkanlık seçiminin 26 Mayıs'ta yapılacağını duyuran Esed rejimi, 10. yılını geride bırakan iç savaşta bugüne kadar 6 kez seçime gitti.

Bu sürede 3 kez parlamento, 2 kez yerel ve bir de başkanlık seçimi düzenleyen Esed rejimi, 26 Şubat 2012'de de yeni anayasası için referandum düzenlemiş ancak muhalifler sonuçları kabul etmediklerini açıklamıştı.

Suriye'de Esed rejiminin Şubat 2012'de uygulamaya başladığı anayasaya göre, başkanlık seçimi her 7 yılda bir, parlamento ve yerel seçimler ise her 4 yılda bir yapılıyor.

Halkın yarısından fazlasını yerinden eden Esed rejiminin iç savaşta düzenlediği seçimler şu şekilde sıralandı:

12 Aralık 2011'de yerel seçimleri.

7 Mayıs 2012'de parlamento seçimleri.

3 Haziran 2014 başkanlık seçimleri.

13 Nisan 2016 parlamento seçimleri.

16 Eylül 2018 yerel seçimler.

19 Temmuz 2020 parlamento seçimleri.

Rejim, Haziranda düzenlenen başkanlık seçiminde Beşşar Esed'in oyların yüzde 88,7'sini aldığını iddia etmişti.

Muhaliflerden seçimlere "tiyatro" benzetmesi

Esed rejiminin, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletlerin gözetiminizde Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarıyla süren siyasi sürece rağmen, bu hamlesi muhaliflerin sert tepkisini çekti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ise rejimin seçim kararına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Açıklamada, "tiyatro" benzetmesi yapılan seçimlerin kabul edilmez olduğu ve hiçbir geçerliliği olmayacağı belirtildi.

Uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, "Kabul edeceğimiz tek seçim, Esed'in taraf olmadığı seçimdir." denildi.

Cenevre kentinde ilk kez 30 Ekim 2019'da toplanan komitenin görüşmeleri de Esed rejiminin tutumu nedeniyle çıkmaza giriyor. Nitekim 25-29 Ocak 2021'de bir araya gelen komitenin 5'inci tur toplantısı da rejimin anlaşmaz tavrı ve ciddiyetsizliği nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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