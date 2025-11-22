İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Esed dönemindeki suikastların perde arkası belirecek: Şam, Lübnan'ın talebine kapı araladı

Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, Esed dönemindeki suikastlar ve kayıplara ilişkin Şam'dan talep edilen bilgilerin olumlu karşılandığını açıkladı. Nassar, sürecin somut adımlara dönüşmesini beklediklerini söyledi.

22 Kasım 2025 Cumartesi 00:08
Lübnan'ın 82'nci bağımsızlık yıl dönümü programı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Nassar, Suriye'den Esed döneminde işlenen suikastlar, zorla kaybedilen ve adaletten kaçan Lübnanlıların dosyalarıyla ilgili bilgi istediklerini söyledi.

Suriye'nin bu konuda pozitif bir yaklaşım içinde olduğunu kaydeden Nassar, bu yaklaşımın pratik adımlara dönüşmesi temennisinde bulundu.

Nassar, Lübnan'daki Suriyeli mahkumların dosyasıyla ilgili her türlü işlemin ise yürürlükteki yasalar ve ilgili kurumlar aracılığıyla yürütüleceğini dile getirdi.

Lübnan'da silahların devlet elinde toplanması meselesine de değinen Nassar, "bunun güçlü bir devletin inşası için temel şart olduğunu ve bunda yaşanacak herhangi bir gecikmenin Lübnan'ın tüm kurumlarıyla tam bir devlet kurma kapasitesini etkileyeceğini" dile getirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 20 Kasım'da başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri başkanlığındaki heyeti kabul etmişti.

