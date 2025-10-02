İSTANBUL 22°C / 16°C
Dünya

Esed hakkında çarpıcı iddia! Suriye'den açıklama

Devrik lider Beşar Esed'in zehirlendiği ileri sürüldü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin iddiasına göre Suriye'deki devrimin ardından Rusya'ya sığınan Esed, Moskova yakınlarında bulunan bir hastanede tedavi edildi.

2 Ekim 2025 Perşembe 13:11
Esed hakkında çarpıcı iddia! Suriye'den açıklama
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) devrik diktatör Beşşar Esed'in pazartesi sabahı Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki bir hastaneden ayrıldığını ve sağlık durumunun şu anda stabil olduğunu açıkladı.

GÖRÜŞME İÇİN İKİ KİŞİYE İZİN

Esed'in hastanede kaldığı süre boyunca yalnızca kardeşi Mahir Esad ve eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ile görüşmesine izin verildiği belirtildi.

Haberde Esed'in zehirlendiği ve bunun arkasında Rus hükümetini zor durumda bırakmak isteyen bir grubun olduğu iddia edildi.

BU İLK ZEHİRLENME İDDİASI DEĞİL

Rusya'nın eski bir üst düzey casusu tarafından yönetilen General SVR adlı Telegram kanalı geçtiğimiz ocak ayında da Beşar Esed'e suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etmişti.

