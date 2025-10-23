Esed hakkında tutuklama emri çıkarıldı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'da, Esed hakkında 2013'te Doğu Guta bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırılarla ilgili olarak, insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık ettiği gerekçesiyle bir kez daha tutuklama kararı verildi.

Başkent Paris'teki yerel mahkemenin hakimleri tarafından Esed hakkında 3. kez çıkarılan tutuklama emri, Yargıtayın, Suriyeli devrik lider hakkında çıkarılan ilk tutuklama emrinin iptal edilmesine yönelik 25 Temmuz'da verdiği kararın ardından geldi.

ESED HAKKINDA TUTUKLAMA EMİRLERİ ÇIKARILMIŞTI

Paris'teki mahkeme, 2021'de, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde 2013'te yapılan kimyasal saldırılara ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), avukatlardan oluşan Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve Suriye'deki insan hakları ihlallerini kayıt altına alan Suriye Arşivi'nin şikayeti üzerine açılan soruşturma kapsamında mahkeme, Esed hakkında ilk kez 15 Kasım 2023'te tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme, Esed'i, 2013'teki Doğu Guta kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ile savaş suçuna ortaklık etmekle suçlamıştı.

Aynı suçlamalarla Esed hakkındaki 2. tutuklama emri ise 20 Ocak'ta çıkarılmıştı.

Öte yandan, Fransız Yargıtayı, 25 Temmuz'da alt mahkemenin 15 Kasım 2023'te Esed hakkında tutuklama emri çıkarılmasına ilişkin kararını bozmuştu. Yargıtay, savaş suçu ya da insanlığa karşı suçlara ortaklık şüphesi olmasında dahi devlet liderlerinin dokunulmazlığına istisna getirilemeyeceğine hükmetmişti.

DOĞU GUTA KATLİAMI

Suriye yönetimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü.

Katliamda, çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazlardan etkilenmişti.

Doğu Guta, 2018'de de Suriye yönetiminin en sıkı ablukayı uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık kuşatmadan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre, Şam yönetimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.

