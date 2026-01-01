İSTANBUL 4°C / -1°C
1 Ocak 2026 Perşembe
Dünya

Esed kalıntıları ateşle oynuyor! Hain planı ortaya çıkaran ses kaydı

Al Jazeera, devrik Esed rejiminin eski üst düzey subaylarının, İsrailli bir subay olduğunu düşündükleri kişiyle temas kurarak Suriye hükümetine karşı askeri operasyonlar planladığını iddia etti. Ele geçirilen 74 saatlik ses kayıtları ve belgelere göre, rejim içindeki bazı eski lider kadroların yeniden örgütlenmeye çalıştığı, özellikle Suriye'nin sahil bölgesinde silahlı bir hareket başlatma girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

1 Ocak 2026 Perşembe 17:38
Esed kalıntıları ateşle oynuyor! Hain planı ortaya çıkaran ses kaydı
El Mutahari (Araştırmacı) adlı belgeselde yer alan bilgilere göre, Al Jazeera, Esad rejiminin üst düzey subaylarına ait belgeler ve 74 saatlik ses kaydına ulaştı.

Söz konusu kayıtların, Suriye hükümetine karşı askeri operasyonlar planlandığını ortaya koyduğu öne sürüldü.

Araştırmada, Esad rejimi kalıntılarının faaliyetlerine ilişkin 74 saatlik ses kaydı ile 600'den fazla belgenin bulunduğu belirtildi.

Bu kayıt ve belgelerin, kendisini Mossad subayı olarak tanıtan bir kişinin, Esad rejimine bağlı bir grup subayın telefonlarını hacklemesi sonucu elde edildiği iddia edildi.

Sızdırılan kayıtlarda, rejim içindeki bazı eski lider kadroların yeniden örgütlenmeye çalıştığı, özellikle Suriye'nin sahil bölgesinde silahlı bir hareket başlatma girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Belgelerde, Esad rejiminde özel kuvvetler komutanı olarak görev yapan ve Kaplan Güçleri'nin eski komutanı olan Süheyl Hasan ile eski tuğgeneral Gıyas Della'nın bu süreçteki rolleri öne çıkıyor.

Kayıtlara göre, Süheyl Hasan'ın girişimlerinin en büyük destekçilerinden birinin, iş insanı ve Beşşar Esed'ın kuzeni Rami Mahluf olduğu ifade ediliyor.

Al Jazeera'nin ulaştığı kayıtlarda, Süheyl Hasan'ın, İsrailli bir subay olduğunu düşündüğü bir kişiyle temas kurarak Suriye'deki hareketine destek sağlamaya çalıştığı da yer aldı.

Aynı kayıtlarda, Süheyl Hasan'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarına ilişkin övgü içeren ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Belgeselde, Esed rejiminin devrilmesinin ardından bazı eski askeri unsurların yeniden yapılanma arayışına girdiği ve ülkedeki kırılgan güvenlik ortamından yararlanmayı hedeflediği iddia edildi.

