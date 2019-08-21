'Esed, cezalandırılmayacağını sanıyorsa yanılıyor'

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7183
  • 6,3518
  • 275.687
  • 95522.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Esed, kimyasal saldırılara devam edip cezalandırılmayacağını sanıyorsa yanılıyor'

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Esed ve rejim içindeki diğerleri, kimyasal saldırılara devam edip cezalandırılmayacaklarını sanıyorsa yanılıyorlar' açıklamasında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla 1400'ün üzerinde sivili katlettiği saldırının 6'ncı yılında, rejimin söz konusu saldırıdan sorumlu tutulması çağrısını yineledi.

Bakanlık, Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesinde sivillere yönelik yaptığı kimyasal silahsaldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Rejim tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin anıldığı açıklamada, "Bu ölümcül silahların daha fazla kullanılmasını önlemek ve Esed rejimini bu ağır suçlardan sorumlu tutmak konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz. Rejimin kendi insanlarına karşı kullandığı kimyasal silah saldırıları unutulamaz ve tolere edilemez. Esed ve rejim içindeki diğerleri, kimyasal saldırılara devam edip cezalandırılmayacaklarını sanıyorsa yanılıyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin Esed rejimini söz konusu saldırıdan sorumlu tutmak için kararlı olduğu vurgulanırken, bu silahların gelecekte kullanımı durumunda ise rejimin "ciddi bedeller ödemek zorunda kalacağı" da belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu silahların gelecekte kullanılmasını önlemek için mevcut olan tüm yolları kullanmaya kararlıyız. Kimyasal silah kullanımını, kim olduğu fark etmeksizin, nerede ve hangi koşulda olursa olsun en güçlü şekilde kınamaya devam edeceğiz." değerlendirmesi yer aldı.

Esed rejimi, 8 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta 216 kez kimyasal silaha başvururken, ilk büyük kimyasal silahla katliamını ise 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yaptı.

1400'ün üzerinde sivilin öldürüldüğü katliam, uluslararası camianın gündemine oturdu. Rejimin elinde hala çok sayıda kimyasal silah bulundurduğu biliniyor.

Yeni İHA´ları ilk uçuşunu yaptı... 24 saat havada kalabiliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz'

'Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz'

Yanlışlıkla şarkısını milyonlar dinledi

Yanlışlıkla şarkısını milyonlar dinledi

Rusya FEDOR'u uzaya gönderecek

Rusya FEDOR'u uzaya gönderecek

Hindistan'dan tehlikeli hamle! Yüz binlerce paramilis görevlendirdi

Hindistan'dan tehlikeli hamle! Yüz binlerce paramilis görevlendirdi

'Esed, cezalandırılmayacağını sanıyorsa yanılıyor'

'Esed, cezalandırılmayacağını sanıyorsa yanılıyor'

Kıran Operasyonunda teröre mühimmat darbesi

Kıran Operasyonunda teröre mühimmat darbesi

BAE'nin 'Keşmir' ihaneti! Modi’yi ödüllendirecekler

BAE'nin 'Keşmir' ihaneti! Modi’yi ödüllendirecekler

Tüm ülke bu kadınları konuşuyor! Soyguna gelenleri pişman ettiler

Tüm ülke bu kadınları konuşuyor! Soyguna gelenleri pişman ettiler
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul siyah bulutların altında: Eminönü´den Çamlıca Camii manzarası

İstanbul siyah bulutların altında: Eminönü´den Çamlıca Camii manzarası

Efsane geri dönüyor! İşte tüm detaylar...

Efsane geri dönüyor! İşte tüm detaylar...

Bu liste başka yerde yok! 100 ikinci el fırsatı sizin için derledik

Bu liste başka yerde yok! 100 ikinci el fırsatı sizin için derledik

Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 33 yıl geçti

Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 33 yıl geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA