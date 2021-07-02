Esed rejimi, Dera'da 40 bin kişilik mahalleyi 8 gündür abluka altında tutuyor

AA 2 Temmuz 2021 Cuma 17:23 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 17:24

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera şehir merkezindeki Dera Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki eski askeri muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istedi.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) ve bölge halkının ileri gelenleri bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya arabuluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan uzlaşıya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.

Bunun üzerine Esed rejimi, Dera Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile tam abluka uygulamaya başladı.

Rejim, başlattığı kuşatmayla 8 gündür bölgeye giriş çıkışları durdurarak ilaç, gıda malzemeleri, yakıt gibi temel insani malzemelerin girişini yasakladı.

AA muhabirinin Deralı aktivistlerden aldığı bilgiye göre, Esed rejiminin Dera Beled'i ablukaya almasının bir diğer nedeni ise bölge halkının, rejimin sözde devlet başkanlığı seçimi için il genelinde sandık kurmasına karşı çıkması.

- Abluka protesto edildi

Dera Beled Mahallesi'nde toplanan yüzlerce sivil, Esed rejiminin ilçeye uyguladığı ablukayı protesto etmek için cuma namazı sonrası Umarı Camisi avlusunda bir araya geldi.

"Buradayız direniyoruz" yazılı pankartların taşındığı gösteride, Esed rejiminin ablukasına karşı sloganların atıldı.

- Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçraması üzerine 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Ancak rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif silahlarla mücadele ediyor.