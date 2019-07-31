Esed rejimi İdlib’de merkeze ilerliyor

TÜRKİYE ve Rusya’nın imzaladığı mutabakatla ‘gerginliği azaltma bölgesi’ ilan edilen Suriye’nin İdlib kentine yönelik Esed rejiminin kanlı saldırıları hız kesmeden sürüyor. Yaklaşık 4 milyon sivilin yaşadığı rejim karşıtı silahlı grupların denetimindeki kenti haftalardır bombalayan Esed’e bağlı milisler, direnişi psikolojik olarak kırdıktan sonra kara operasyonuna ağırlık verdi.

DİRENİŞ SÜRECEK

Hama’nın kuzeyinden ilerlemeye başlayan rejim güçleri, İdlib’in güneydoğusundaki El Cebin ve Tel Melah bölgelerini ele geçirdi. Esed yanlısı El Vatan gazetesi rejim jetlerinin hava saldırısının kara operasyonunu kolaylaştırdığını belirtirken, Reuters’a bilgi veren silahlı muhalifler de Nisan ayından bu yana süren direnişten geri adım atmayacaklarını ve bölgeyi terk etmeyeceklerini söyledi. Arap basını için bir yazı kaleme alan ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford ise Washington’ın muhalif güçlere yardımda bulunmayacağını kaydetti. “Elçilik görevim son bulduğu için rahatça açıklayabilirim. İdlib’deki muhalifler, Pentagon ve Beyaz Saray’dan hiçbir yardım alamayacak. Trump yönetimi onları gözden çıkardı” diyen Ford, Fırat’ın batısını kapsayan hava sahasının Rusya’nın, doğusundaki uçuşların ise ABD’nin denetiminde olduğunu belirtti. Ağır bombardımanın devam ettiği İdlib’deki insani duruma ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi, bölgede son 3 ay içerisinde 400 sivilin hayatını kaybettiğini ve 440 binin üzerinde kişinin evinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti. BM’nin kente gönderdiği 19 tırlık yardım malzemesi İdlib’e dün itibariyle giriş yaparken, Arap dünyasından da yaşanan zulme tepki gecikmedi.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Suriye’nin kuzeybatısındaki Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani, yaptığı açıklamada, Suriye’nin İdlib ve Hama bölgelerindeki kötüleşen insani durum karşısındaki endişesini ifade etti. Zeyyani, İdlib’de ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve insani yardımların bölgeye girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

SiLAHLI MUHALiFLER ASTANA’YA KATILACAK

KAZAKİSTAN’IN başkenti Nur Sultan’da düzenlenen ‘Astana Zirvesi’ olarak bilinen Suriye konulu garantörler toplantılarında askeri muhalefeti temsil eden heyetin askeri sözcüsü Yaser Abdürrahim, “Halkımızı savunmak için Astana görüşmelerine katılacağız” dedi. Afrin’de basın toplantısı düzenleyen Abdürrahim, “Askeri muhalefet heyeti olarak bize destek olan garantörümüz Türkiye’nin safında yer alıyoruz. İnsanlarımız ölürken maalesef uluslararası toplum sessizliğini koruyor. Halkımızın maruz kaldığı baskıları azaltmak için orada olacağız” ifadelerini kullandı.