İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2021 Pazar / 8 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2161
  • EURO
    8,5947
  • ALTIN
    404.833
  • BIST100
    1528.99
Dünya

Esed rejimi İdlib'de TIR parkını hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Esed rejimi İdlib'de füzelerle TIR parkını hedef aldı, 7 sivil yaralandı. Saldırıların derhâl sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu' ifadeleri yer aldı.

AA21 Mart 2021 Pazar 21:15 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 21:33
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İdlib'de hastaneyi vuran rejimin, bu kez de füzelerle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınındaki TIR parkını hedef aldığı belirtildi.

TIR parkında 7 sivilin yaralandığı, Kah'ta köylülere ait çok sayıda hayvanın telef olduğu kaydedilen paylaşımda, "Saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.