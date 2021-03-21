Esed rejimi İdlib'de TIR parkını hedef aldı

AA 21 Mart 2021 Pazar 21:15 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 21:33

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İdlib'de hastaneyi vuran rejimin, bu kez de füzelerle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınındaki TIR parkını hedef aldığı belirtildi.

TIR parkında 7 sivilin yaralandığı, Kah'ta köylülere ait çok sayıda hayvanın telef olduğu kaydedilen paylaşımda, "Saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.